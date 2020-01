Freiberg-Beihingen - Das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der in der Nacht zum Dienstag in der Steinbeisstraße in Beihingen verübt wurde. Am Bürofenster eines Supermarktes hat ein bislang unbekannter Täter ein Sicherungsgitter verbogen und anschließend das dahinterliegende Fenster eingeschlagen. Nachdem der Unbekannte in das Büro eingestiegen war, öffnete er mehrere Schränke sowie Gitterboxen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des angerichteten Schadens beläuft sich auf rund 2000 Euro. red