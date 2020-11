4000 Euro Schaden hat ein unbekannter Fahrer am Montagnachmittag in der Schleifwiesenstraße in Großbottwar angerichtet. Ein dort geparkter BMW wurde zwischen 14 und 15 Uhr beschädigt - wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher machte sich jedenfalls aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist unter 07144/9000 für Zeugen erreichbar.