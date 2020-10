Polizei sucht nach Unfallverursacher Fiat Punto in der Marbacher Altstadt beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Marbach eine Unfallflucht begangen. Zwischen Dienstagabend um 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, ist der Gesuchte in der Niklastorstraße an einem Fiat Punto hängengeblieben. Dieser parkte auf Höhe der Einmündung Torgasse auf einer gekennzeichneten Parkfläche. Wie genau es dazu kam, ist derzeit noch ungeklärt. Am linken Fahrzeugheck des Fiats entstand jedenfalls ein Schaden in dreistelliger Höhe.