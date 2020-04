Polizei sucht nach Unfall auf der L1115 bei Mundelsheim den möglichen Verursacher Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der L 1115 an der Auffahrt der Autobahn nach Stuttgart. Nach bisherigen Erkenntnissen soll an der Örtlichkeit ein noch unbekannter Lastwagenfahrer von einem Linksabbiegestreifen auf den Geradeausstreifen der Landesstraße 1115 eingeschert sein. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf andere Verkehrsteilnehmer, woraufhin eine 27-Jährige in ihrem Opel auf der L 1115 abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine nachfolgende ebenfalls 27-Jährige in einem VW erkannte den Bremsvorgang wohl zu spät und fuhr auf den Opel auf.