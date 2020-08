Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW Unfall auf der Autobahn

Mundelsheim - Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 5000 Euro Schaden ist es am Samstag gegen 15.40 Uhr auf der Autobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Mundelsheim gekommen. Ein 20-Jähriger in einem Mercedes befuhr die Strecke in Richtung Stuttgart auf der linken Fahrspur, als er plötzlich von einem schnell von hinten heranfahrenden schwarzen BMW rechts überholt und anschließend geschnitten wurde.