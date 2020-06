Polizei stoppt Tiertransport auf der A8 31 Hunde in miserablem Zustand befreit

Die Polizei hat am Sonntagmorgen dank einer aufmerksamen Autofahrerin einen Tiertransport stoppen können. Die Zeugin hatte gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz "Sommerhofen" an der A8 anwesende Polizisten angesprochen, nachdem ihr dort ein Mercedes Sprinter aufgefallen war. Dieser sei mit Hunden in viel zu kleinen Käfigen beladen gewesen. Als die Beamten sich schließlich dem besagten Wagen näherten, startete der 45-jährige Fahrer den Motor und wollte ausparken. Die Polizisten stoppten den Transporter und unterzogen Fahrzeug und Insassen daraufhin einer Kontrolle.