Polizei stellt drei Personen Beim Drogenhandel erwischt

Ludwigsburg-Neckarweihingen - Wegen Betäubungsmittelhandels ermittelt die Polizei in Ludwigsburg gegen eine 18-Jährige. Am Montagabend gegen 18.30 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und auf verdächtige Personen hinter der Gemeindehalle in Neckarweihingen hingewiesen. Beamte der Polizeihundeführerstaffel waren schnell vor Ort und entdeckten die 18-Jährige sowie eine 23-jährige Frau und einen 22-Jährigen, die beide bei Erkennen der Polizei in Richtung Sportplatz flüchteten. Während eine Polizeibeamtin die 18-Jährige vorläufig festnahm, verfolgte ihr Kollege die beiden Flüchtenden und konnte sie kurz darauf stellen.