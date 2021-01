Polizei sperrt Zufahrt zum Stocksberg Zu viele wollen Rodelspaß

Endlich Schnee – das haben sicher viele Kinder am Sonntagmorgen gedacht, als sie aus dem Fenster blickten. Denn für kleine wie für große Winter- und Schneefans bot das Weiß die Chance auf ein Rodelvergnügen, das es hierzulande nicht mehr häufig gibt. Kein Wunder also, dass sich auf den Zufahrtswegen nach Stocksberg, dem Schlitten-Eldorado in der Region, am Sonntag Autos aneinanderreihten. Auch der zunehmende Nebel in Höhenlage änderte daran nichts.