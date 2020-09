Polizei räumt Rathausplatz in Gerlingen Jugendliche randalieren in Tiefgarage

Die Polizei hat am Samstagabend den Rathausplatz in Gerlingen räumen müssen. Rund ein Dutzend Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 18 Jahren hatten gegen 22 Uhr für diesen Einsatz gesorgt, nachdem ein Zeuge in der Tiefgarage erst einen Knall und anschließend eine kaputte Notausgangsleuchte sowie eine größere Personenansammlung festgestellt hatte. Die alarmierten Polizisten führten nach ihrem Eintreffen zunächst Personenkontrollen durch. Dabei verhielten sich ein 16- und ein 17-Jähriger jedoch äußert aggressiv gegenüber den Beamten und stellten die Maßnahmen in Frage. Insbesondere der 17-Jährige versuchte auch weitere Personen aus der Gruppe gegen die Beamten aufzustacheln. Ein Großteil der Anwesenden schien zudem auch unter Alkoholeinfluss zu stehen.