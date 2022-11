Polizei probt Einsatz Amok-Übung an Marbacher Schulzentrum

Im Einsatz waren etwa 100 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie umliegender Präsidien. Das DRK war mit rund 300 Einsatzkräften und 65 Einsatzfahrzeugen vertreten. Mehr als 100 Statistinnen und Statisten von Polizei und DRK übernahmen die Rolle von Verletzten, Betroffenen, Medienvertretern und anderen Personen. Eine Übungsleitung sorgte für den Gesamtablauf, zahlreiche Beobachter sammelten Informationen aus dem Übungseinsatz und brachten ihre Erkenntnisse in die Abschlussbesprechung ein.

Auch Rettungshunde im Einsatz

Dem Übungsszenario zufolge sollten betroffene Personen aus dem Friedrich-Schiller-Gymnasium ebenso wie deren Angehörige zum benachbarten Bildungszentrum gebracht und registriert, betreut und medizinisch versorgt werden. Der größte Teil der Betreuung fand im Schulgebäude statt, während verletzte Personen auf einem eigens errichteten Behandlungsplatz erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung abtransportiert wurden. Im Einsatz war auch die Rettungshundebereitschaft des DRK, die mit ihren Mantrailer-Hunden zu Ausbildungszwecken die Suche nach einer geflüchteten Person simulierte.

Am Ende zogen die Beteiligten eine positive Bilanz. „Die Übung verlief reibungslos. Dennoch wurden auch Fehler erkannt, welche im Nachgang aufgearbeitet werden“, fasste der beim DRK für die Übung verantwortliche Marco Ferraro nach Einsatzende zusammen. Auch Polizeirätin Marleen Walheim, die das Polizeirevier Sindelfingen leitet, zeigte sich zufrieden. „Die Übung hat gezeigt, wie gut und professionell die Einsatzkräfte an der Bewältigung der Lage gearbeitet haben. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, an welchen Stellen die Zusammenarbeit noch optimiert werden kann. Diese Erkenntnisse werden wir gemeinsam mit dem DRK nachbereiten und bei zukünftigen Einsätzen beachten.“

Vor zwei Jahren schon eine Übung

Die letzte Amok-Übung hatte 2020 am Gymnasium stattgefunden. Im Fokus stand damals der Digitalfunk, der im Gebäude nur sporadisch funktionierte. Die Stadt Marbach rüstete nach und am Samstag gab es denn auch in Sachen Digitalfunk nichts zu beanstanden.