Polizei Marbach Diebstahl auf der Baustelle

Marbach - Auf einer Baustelle in Marbach ist in den vergangenen Tagen eine große Menge Baumaterial gestohlen worden. Zwischen Freitag, 6. August, und Dienstag, 17. August, sind in der Güntterstraße 50 Schaltafeln und 75 Stahlsprieße im Wert von etwa 3700 Euro entwendet worden, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.