Polizei Ludwigsburg zieht zu Ostern Bilanz Knapp 400 Verstöße festgestellt

"Die Menschen halten sich weitgehend an die Coronaverordnung", so Polizeipräsident Burkhard Metzger zum Ergebnis der verstärkten polizeilichen Kontrollmaßnahmen über das Osterwochenende. Die sichtbare Präsenz der Beamten an Orten, an denen sich erfahrungsgemäß an schönen Tagen viele Menschen begegnen, trug auch zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger bei. "Die Einwohner der Landkreise Böblingen und Ludwigsburg sind trotz schönen Osterwetters überwiegend verantwortungsvoll mit den Auflagen umgegangen und es kam nicht zu größeren Menschenansammlungen im öffentlichen Raum", ergänzt der Polizeipräsident.