Polizei löst Feier in Eglosheim auf 21 Personen feiern gemeinsam Geburtstag

Die Polizei hat am Montagabend eine Geburtstagsfeier im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim aufgelöst. Eine Bürgerin war auf das Geschehen in der Markgröniger Straße aufmerksam geworden und hatte dies den Behörden gemeldet. Die Beamten trafen in der besagten Wohnung eines Mehrfamilienhaus gegen 18.40 Uhr dann letztendlich insgesamt 21 Personen an: Sieben Erwachsene, zwei Jugendliche und zwölf Kinder unter 14 Jahren.