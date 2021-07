Polizei kontrolliert Fahrräder Bremsen und Beleuchtung am häufigsten beanstandet

Fünfköpfige Radwandergruppe kontrolliert

Jens Jäger, Polizeioberkommissar vom Referat Prävention, hält eine fünfköpfige Radwanderergruppe an. Sie folgt dem Neckar von der Quelle in acht Tagen bis zur Mündung in Mannheim und dem Rhein weiter bis in ihre Heimat nach Bonn. „Die rechte Bremse ist etwas zu locker“, bemerkt Jäger. Gemeinsam mit dem Reise­radler justiert er die Bremskraft. „So ist es gut“, befinden dann beide unisono. Insgesamt ist das eher ein freundliches Fachsimpeln als ein verwarnender Dialog. Schließlich zeigen die Polizisten der nassen und frierenden Gruppe sogar noch den Weg zum wärmenden Kaffee im nahen Biergarten am Bootshaus. „Meist sind es Beleuchtung und Bremsen, die wir beanstanden“, ist die Erfahrung von Pfinder und Jäger. Doch insgesamt sei die Qualität der kontrollierten Fahrräder eher besser geworden. Leider nicht steigend sei dagegen die Tendenz, den eigenen Kopf mit einem Fahrradhelm zu schützen. Hier leisten die Beamten wichtige Überzeugungsarbeit.