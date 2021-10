Polizei in Steinheim Erstochener Onkel frei erfunden

Mann wartet nach eigenen Angaben rund eine Stunde auf Hilfe

Und all das, weil der Mann aus seiner Sicht zu lange auf den Rettungswagen warten musste. Der 50-Jährige habe nach eigener Aussage zunächst den Rettungsdienst informiert, berichtet Widenhorn. Als die Sanitäter aber nach rund einer Stunde nicht eingetroffen seien, habe er dann via Notruf behauptet, seinen Onkel erstochen zu haben, um schneller Hilfe für diesen zu erhalten. „Das habe ich noch nicht erlebt, dass jemand so drastisch vorgegangen ist, um an einen Rettungswagen zu kommen“, sagt der Polizeisprecher.