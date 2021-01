Polizei im Landkreis Ludwigsburg im Dauereinsatz Kälte, Schnee und Wind sorgen für Unfälle

Die ersten Vorfälle registrierte die Polizei bereits am Dienstag. So geriet am Nachmittag ein Autofahrer auf der K1629 bei Bönnigheim ins Rutschen. Weitere Unfälle folgten dann in den Nachtstunden von etwa 22.30 bis 24 Uhr. Ein Autofahrer verunfallte dabei auf der K1601 bei Marbach. Auf den Straßen rund um Großbottwar sorgte die Witterung unterdessen gleich für drei Unfälle mit Blechschaden. Kurz vor Mitternacht rutsche ein Auto schließlich von der Remstalstraße in Neckarrems und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der geschätzte Schaden dieser Unfälle liegt bei rund 20.000 Euro.