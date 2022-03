Polizei im Einsatz Einbruch in Supermarkt scheitert

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in der Nacht zum Mittwoch in einen Supermarkt in der Nelkenstraße in Steinheim einzubrechen. Die Langfinger schlugen nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mutmaßlich mit einem bisher nicht näher zu definierenden Gegenstand gegen die Doppelglastür des Ladengeschäfts. Hierdurch splitterte die äußere der beiden Scheiben. Ohne dann am Ende tatsächlich in den Markt zu gelangen, ergriffen die Täter schließlich die Flucht.