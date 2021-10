Polizei im Bottwartal Bei wilder Fahrt zwei Unfälle provoziert

Polo-Fahrer nimmt die Verfolgung auf

Gegen 20.25 Uhr war der 44-Jährige dann mit dem Golf auf der L 1100 von Großbottwar kommend in Richtung Steinheim unterwegs. Zwischen dem dortigen Kreisverkehr und dem Tunnel Hochbergfeld überholte er in einer Rechtskurve einen Sattelzug. Dabei musste ein entgegenkommender 33-Jähriger in einem VW-Polo stark abbremsen und in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass der linke Außenspiegel seines Autos abgerissen wurde. Der 44-Jährige gab derweil unbeirrt Gas und machte sich nach der neuerlichen Kollision weiter auf den Weg in Richtung Steinheim. Der Polo-Fahrer wendete allerdings und nahm die Verfolgung auf. Er konnte den Golf kurz nach dem Tunnel in einer Parkbucht stellen, wo auch der Sattelzug stand. Jedoch stieg der 44-Jährige nach einem kurzen Gespräch wieder in seinen Golf und gab Fersengeld.