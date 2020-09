Polizei Heilbronn kontrolliert Maskenpflicht Verstärkte Präsenz in Bus und Bahn

Die Anzahl an Neuinfektionen mit Covid-19 nimmt in den vergangenen Wochen wieder zu, weshalb die Tragepflicht von Alltagsmasken verstärkt in den Fokus rückt. Weiterhin ist von einer dynamischen und ernst zu nehmenden Gefahr für die gesundheitliche Situation der Bevölkerung auszugehen. Laut Einschätzung des Robert-Koch-Instituts kann das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung die Ausbreitung des SARS-Virus reduzieren. Nach dem Motto "Wer Maske trägt schützt andere" will die Polizei mit entsprechenden Kontrollen die Achtsamkeit und Verantwortung in der Gesellschaft stärken und gleichzeitig Maskenmuffeln und Verweigerern zu Leibe rücken.