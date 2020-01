Polizei-Großeinsatz vor Lagerhalle Schüsse in Waiblinger Industriegebiet

Waiblingen - Die Polizei selbst vermeldet, dass sie sich seit 11.40 Uhr in einem Großeinsatz im Gewerbegebiet Eisental befindet und Fahndungsmaßnahmen laufen. In einem Haus war ein schwer Verletzter aufgefunden wurden. „Ob der Mann Schussverletzungen hat, ist Gegenstand der derzeitigen Abklärungen", hieß es in einer ersten Eilmeldung der Polizei. Gegen 14.15 Uhr folgte schließlich die entsprechende Bestätigung. Der Mann wurde in der Zwischenzeit notärztlich versorgt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.