Polizei fasst Einbrecher in Beihingen Toilettenspülung vereitelt Diebstahl

Die Polizei hat am Donnerstagabend zwischen 18 und 19 Uhr mit einem größeren Aufgebot in Beihingen nach einem Einbrecher gefahndet. Der war kurz zuvor einer Anwohnerin im Garten ihres Hauses in der Egerländer Straße aufgefallen. Die Zeugin hatte zunächst ein lautes Geräusch vernommen und daraufhin den Fremden beobachten können, der gerade das Grundstück in Richtung Straße verließ. Mehrere Streifenwagen waren anschließend in die Fahndung eingebunden. Auch ein Polizeihubschraubers unterstützte die Maßnahmen aus der Luft. Polizisten hatten indes bei der Überprüfung des Hauses festgestellt, dass der Gesuchte versucht hatte über ein Fenster einzubrechen. Dies war ihm jedoch offenbar nicht gelungen.