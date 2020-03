Polizei ermittelt in Großbottwar Zigarettenautomat gesprengt

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in der Heilbronner Straße in Großbottwar sein Unwesen getrieben. Gegen 23.10 Uhr rief ine Zeugin bei der Polizei an und teilte den Beamten mit, dass mehrere Packungen Zigaretten neben einem aufgebrochenen Automaten auf den Boden liegen würden. Aufgrund dieser Meldung fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit an.