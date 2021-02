Polizei durchsucht Haus in Leonberg Geprellte Taxifahrt lässt illegale Party auffliegen

Der geprellte Taxifahrer rief die Polizei an, die daraufhin die ursprüngliche Zieladresse in Leonberg aufsuchten. Im Hinteren Bergweg angekommen stießen die Beamten im Untergeschoß eines Wohnhauses auf eine illegale Party, bei der mindestens zehn Personen anwesend waren. Ein Zeuge ließ die Einsatzkräfte in das Haus, woraufhin die Gäste im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in alle Himmelsrichtungen flüchten wollten. Einige versuchten es über die Terrassentür und eine Kellertür, während drei Personen sich in Schränken versteckten und zwei weitere Personen sogar aufs Dach flüchteten. Insgesamt setzten die Beamten schließlich zwölf Jugendliche fest, darunter auch die drei Fahrgäste des Taxis.