Polizei bittet um Hinweise Kleintransporter rast in Menschengruppe: drei Festnahmen

Die sechs Insassen des Fahrzeugs seien auf die angefahrene Gruppe losgegangen und hätten "gewaltsam auf sie eingewirkt", teilte die Polizei nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag mit. Drei Männer im Alter zwischen 42 und 56 Jahren wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht - schweben aber nicht in Lebensgefahr.