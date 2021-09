Politische Szene in Deutschland Was sind Reichsbürger?

Vermeintliche Bürger von Fantasiestaaten weigerten sich Steuern zu zahlen, sie seien keine Bürger der Bundesrepublik mehr und erkennen damit auch die Finanzämter nicht mehr an. Bis hin zu der Auffassung, dass die Gründung der Bundesrepublik rechtlich ungültig sei und statt ihrer das Deutsche Reich fortbestehe. So hat sich die Bezeichnung „Reichsbürger“ schon in den 80er Jahren etabliert.