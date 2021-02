Politiker sind begeistert Bayer will Curevac-Impfstoff produzieren

Bisher stellt der Leverkusener Konzern, dessen Pharmasparte in Berlin sitzt, keine Impfstoffe her. Fertiggestellt werden soll das Präparat in Wuppertal, gewisse Vorprodukte kommen von anderen Standorten. "Das ist sozusagen ein Made-in-Germany-Produkt", sagte Oelrich. "In Gesprächen mit der Bundesregierung ist deutlich geworden, dass die Verfügbarkeit von Impfstoffen weiter erhöht werden muss." Das gelte insbesondere auch für potenzielle Varianten des Sars-CoV-2-Virus.