Politiker besuchen Sauserhof Anregungen werden ausgetauscht

Martin Föll seinerseits gab den Besuchern ebenfalls eine Anregung mit und bat, dass die Politiker sie ins Auge fassen mögen: der Besitzer der Biogasanlage beim Sauserhof machte deutlich, wie unsinnig es sei, dass der Mist von Hühnern aus der Bioproduktion nicht mit dem von konventionellen Hühnern verarbeitet werden dürfe. Immerhin verkauft der Landwirt rund zehn Prozent Bio-Eier durch Zukauf. Dass er die Biogasanlage gebaut habe, nannte Föll „die absolut richtige Entscheidung“. Nicht nur, weil so der Mistgeruch niemandem zur Last falle, sondern auch wegen der Wärmenutzung und der Stromgewinnung. Beides wird durch die Anlage möglich. Föll verteidigte im weiteren Gespräch schließlich den Maisanbau. Die Pflanze habe eine schlechte Propaganda, doch sei sie unverzichtbar, weil sie auf kleinem Raum hohe Energiewerte liefere. Die Besucher erfuhren zudem, dass „wir Landwirte immer mehr erklären und kommunizieren müssen“ und der Infobedarf der Verbraucher enorm gestiegen sei. Imposant auch die Zahlen: So braucht die Familie für die 60 Prozent in Freihaltung und 30 Prozent in Bodenhaltung erzeugten Eier jährlich 400 Tonnen Futter für ihre 36 000 Hennen. Die Fölls, deren vierköpfiger Nachwuchs eifrig mithelfen darf, sind stolz darauf, dass sie das „hochwertige Futter“ selber produzieren, in das „wir viel investieren“. Die Hühner sind von der ganzjährig beibehaltenen Mischung begeistert und merken sofort, wenn sich etwas verändert hat. „Hätte ich nicht gedacht, dass die so sensibel sind“, wunderte sich Friedlinde Gurr-Hirsch.