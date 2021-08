Politik mit Frauen Vernetzung über Grenzen hinweg

Und jetzt soll das alles aufhören? Offensichtlich ja, denn Gudrun Wilhelm hat sich entschieden, die Aufgabe und Verantwortung, die sie – mit lediglich dreijähriger Unterbrechung – insgesamt 15 Jahre lang mit Leidenschaft wahrgenommen hat, in andere, jüngere Hände zu legen. „Und weil man das Feld bereiten muss, damit es gut weiter läuft“, geht die Präsidentin keineswegs unvorbereitet. Sie schlägt ihren Vereinsmitgliedern, die sich am 13. September zur ordentlichen Mitgliederversammlung treffen, bereits eine Nachfolgerin vor, die sie auf Herz und Nieren getestet hat. Denn schließlich „sollte sich diejenige bereits im Vorfeld hervorgetan und gezeigt haben, dass sie PmF auch wirklich interessiert“, gibt Wilhelm ihre Überzeugung preis. „Wenn der Verein überleben will, muss er zeitgemäß aufgestellt sein, sollte zeitgemäße Funktionäre haben, die wiederum andere Zielgruppen ansprechen. Ich wünsche mir, dass wir den Elan der jüngeren Generation nutzen“, sagt sie nachdenklich. Ob sich die Mitglieder ihrer Empfehlung anschließen, wird der demokratische Prozess der Präsidentinnen-Wahl zeigen. „Natürlich hat jede interessierte Frau das Recht, ihren Hut in den Ring zu werfen“, sagt die 67-Jährige, die auf eine bewegte Geschichte und zahlreiche Vereinsaktivitäten zurückblickt. Etwa auf die vielen Reisen, die die Mitgliederfrauen über den eigenen Partei-Tellerrand haben blicken lassen und die reichlich Chancen für den Austausch boten. So etwa 2013 in Kiew, wo sie sich mit dem dortigen Bürgermeister Vitali Klitschko trafen. Oder die Fahrt nach Straßburg, wo der Besuch des Europaparlaments auf dem dreistündigen Programm stand. Die Direktorin im Verband Region Stuttgart, Nicola Schelling, hat den Frauen die Arbeit des Regionalparlaments vorgestellt, und auch ein Besuch beim Bundesgerichtshof hinterließ tiefen Eindruck. Die Porzellan-Manufaktur in Meißen war ebenso Ort eines Vernetzungstreffens, wie es die Brauerei Goldochsen war: die erste Begegnung mit einer Geschäftsführerin. Stets mit dem Blick auf das gerichtet, was die Mandatsträgerinnen interessiert – Nachhaltigkeit etwa.