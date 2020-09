VfB Stuttgart beim FC Hansa Rostock Linksverteidiger Borna Sosa fällt im DFB-Pokal aus

Vor dem Saisonstart plagen den Aufsteiger große Verletzungssorgen. In Nicolas Gonzalez, Erik Thommy, Philipp Förster, Konstantinos Mavropanos, Clinton Mola, Maxime Awoudja, Lilian Egloff und Mateo Klimowicz fallen bereits acht Profis aus. Immerhin steht Roberto Massimo in Rostock wieder zur Verfügung. „Er macht im Training einen guten Eindruck und wird auch eine Option sein für das Spiel in Rostock“, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.