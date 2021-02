Pokal-Aufstellung des VfB Stuttgart Nächste Chance für Torwart Fabian Bredlow

Stuttgart - Mittwochabend, Flutlicht, Pokalspiel im K.o.-Modus, dazu eine bundesweite Übertragung der Partie im frei empfangbaren Fernsehen – auch wenn ohne Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena weiterhin das Salz in der Suppe fehlen wird, bietet das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) eine Atmosphäre, „mit der man die Spieler schon kitzeln kann“, wie der Stuttgarter Chefcoach Pellegrino Matarazzo sagt.