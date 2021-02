Pokal-Achtelfinale S04 ohne Huntelaar und Mustafi beim VfL - RB mit fünf Neuen

Weltmeister Shkodran Mustafi befindet sich nach seinem Wechsel vom FC Arsenal noch in Quarantäne. Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar fehlt am heutigen Mittwochabend (18.30 Uhr/Sport1) wegen Wadenproblemen. Dafür feiert der Brasilianer William anderthalb Wochen nach seiner Verpflichtung vom VfL Wolfsburg ausgerechnet im Spiel bei seinem Ex-Verein sein Startelf-Debüt für die Schalker. Für den zum FC Liverpool gewechselten Ozan Kabak spielt der 19-jährige Malick Thiaw in der Innenverteidigung.