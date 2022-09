Podiumsdiskussion in Marbach Thema Demenz im Fokus

Das Thema Demenz bewegt vor allem Menschen, die damit konfrontiert sind. Aber diese Konfrontation kommt in der Regel unvorhergesehen. Und sie stürzt die Angehörigen in eine Notsituation, in der viele Fragen auftauchen. Fragen, denen Interessierte in der Aktionswoche zum Thema Demenz im Landkreis Ludwigsburg auf den Grund gehen können.