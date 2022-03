Podcasts „Coronavirus-Update“ So lief die letzte Folge mit Christian Drosten und Sandra Ciesek

In der vorerst letzten regulären Folge des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“ haben die Wissenschaftler Christian Drosten und Sandra Ciesek einen Blick in die Pandemie-Zukunft geworfen und die weiter große Bedeutung von Masken betont. „Die Zahlen werden sicherlich zumindest bis zu den Osterferien oder ein, zwei Wochen danach noch relativ hoch bleiben“, sagte der Virologe Drosten am Dienstagabend in dem Podcast. Derzeit profitiere man vom Haupteffekt durch die Impfung und von der Abmilderung der Krankheitsschwere bei Omikron.