Podcast zum VfB Stuttgart Warum die Schaltzentrale in Fürth gefordert ist

Stuttgart - Der VfB-Podcast „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den Verein mit dem Brustring. In der 186. Folge diskutieren die Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic über die kurze Winterpause in der Bundesliga und blicken auf den Rückrundenauftakt bei der SpVgg Greuther Fürth an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).