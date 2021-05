Podcast zum VfB Stuttgart Reifeprüfung ohne Bodyguard Wataru Endo

Stuttgart - Der VfB-Podcast „PodCannstatt“ geht in die vorletzte Runde dieser Saison in der Fußball-Bundesliga: In der 159. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel über den Sieg in Mönchengladbach, die Bedeutung von Wataru Endo, die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und natürlich über das große Saisonfinale gegen Arminia Bielefeld.