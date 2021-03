Podcast zum VfB Stuttgart Die große Jubiläumsfolge mit Nachwuchschef Thomas Krücken

VfB Stuttgart beim FC Bayern München

Als Anastasios Donis und Daniel Ginczek die Bayern demütigten

Am Samstag gastiert der VfB Stuttgart beim FC Bayern – ein Duell zweier Traditionsvereine. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen denkwürdigen Nachmittag in der Saison 2017/2018, als sich die Schwaben in einen Rausch spielten.