Podcast mit Böhmermann und Schulz Jan Böhmermann legt gegen Stuttgart nach

Die üblichen Hasstiraden in den sozialen Netzwerken kann Böhmermann wegstecken. Aber kurz vor Minute einundsiebzig in der neuesten Folge des Podcasts „Fest & Flauschig“ beim Streamingdienst Spotify, einer mit dem Comedian und Liedermacher Olli Schulz geführten Improvisationsplauderei, kommt er doch auf seinen Fehler zu sprechen. „Acht Jahre?“, fragt er mal um mal vergnügt entsetzt. „Alter, was ist denn das für ein Irrsinn?“ Das seien ja „zwei amerikanische Präsidenten, ein Stuttgarter Bürgermeister“.