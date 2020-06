Podcast „Einfach mal Luppen“ Anekdoten aus dem Kosmos von Toni und Felix Kroos

Die Stimmen

Die Brüder sind durch eine ähnlich klingende Stimme nicht leicht zu unterscheiden, was die Zuordnung der erzählten Geschichten zwischenzeitlich schwierig machen kann. Die Gesprächsanteile sind ausgeglichen, gegenseitige Unterbrechungen kommen in einem normalen Maß vor. Gleich in der ersten Folge fällt auf: Die Kroos-Brüder haken bei unbequemen Fragen an den jeweils anderen durchaus kritisch nach. Eine dritte Stimme wurde am Rande, in Form des Kroos-Opas, eingeführt, welcher die Kategorien eingesprochen hat. Mit einem Augenzwinkern übersetzen Toni und Felix die merklich genuschelten Worte ihres Großvaters für die Hörer.