Podcast-Adventskalender 24 Überraschungen für die Ohren

Adventskalender Zusammenhalten für die Kultur

SWR2 unterstützt mit seinem Projekt Künstler in der Corona-Krise. „Ein Adventskalender voller Kultur, von Kabarett über Lyrik und Poetry Slam bis Musik“ wird versprochen. So verbirgt sich hinter einem Türchen Schriftstellerin Tania Witte, die ihren Text „Ja“ vorliest, hinter einem weiteren Jazzmusikerin Olivia Trummer, die das Lied „You must believe in spring“ interpretiert.