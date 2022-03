Pleite in Mannheim Krefeld Pinguine erster DEL-Absteiger seit 16 Jahren

Dem ersten Abstieg aus der Eliteliga seit dem Aufstieg 1991 in die damalige Bundesliga ging ein schleichender Niedergang voraus. Seit Jahren schon gehören die notorisch klammen Rheinländer zu den schwächsten Teams der Liga. Obwohl der selbstbewusste 25 Jahre alte Geschäftsführer Sergej Saweljew Großes mit dem Heimatclub der einstigen NHL-Größe Christian Ehrhoff vorhatte, krebste der KEV ausgerechnet in der Saison, in der die DEL wieder einen Absteiger ermittelt, am Tabellenende herum.

Dass die Liga trotz der anhaltenden Coronavirus-Pandemie und etlicher ausgefallener Spiele daran festhielt, empfinden die Pinguine auch als ungerecht. Saweljew hatte zuletzt angekündigt, im Falle eines Abstiegs vor das DEL-Schiedsgericht ziehen zu wollen.