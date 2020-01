Pleidelsheimer vor Ludwigsburger Amtsgericht Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei nach Unfall unter Drogen geliefert

Vor Gericht zeigte sich der junge Mann, gegen den erst am 23. Juli 2018 wegen Unfallflucht eine Sperre für die Fahrerlaubnis bis 20. April diesen Jahres verhängt wurde, vollumfänglich geständig. Vor seinem letzten Unfall war er in der Schule, um sein Fachabitur zu machen, und musste sich deshalb von Staatsanwältin Martina Wenzel fragen lassen, ob das Scheitern in dieser Schule daran lag, dass er wegen der Drogen nicht ganz klar im Kopf war. Eine Entgiftung, sagte der Angeklagte, hätte er schon gemacht, aber noch keine ambulante Nachsorge. Als die Staatsanwältin auch mit Blick auf den Fremdschaden in Höhe von 3500 Euro auf neun Monate Haft zur Bewährung, 14 Monate Sperre für die Fahrerlaubnis eine Drogenberatung und 160 Stunden gemeinnützige Arbeit plädierte, meinte der Verteidiger, sein Mandant sei doch kein Schwerverbrecher. Von dem 23-Jährigen sei schließlich ein Abitur zu erwarten und zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) müsse dieser sowieso. Richterin Atzori folgte dem Strafantrag der Anklägerin in vollem Umfang, setzte die Bewährungszeit auf zwei Jahre fest und bescheinigte dem Verurteilten, er sehe seine Drogensucht überhaupt nicht als Problem.