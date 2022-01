Pleidelsheimer in Geldnot Leihbagger weiterverkauft

Angeblich stehen die Bagger am Flughafen in München

Der Angeklagte hatte für seine Firma je am 12. und 20. Dezember 2019 Mietverträge über die Bagger abgeschlossen – und diese daraufhin wegen Nichtzahlung wieder gekündigt bekommen. Doch selbst nach expliziter Aufforderung zur Rückgabe der Bagger passierte nichts. Im Gegenteil: Die Eigentümer der Fahrzeuge wurden sogar einige Male in die Irre geführt, als sie diese abholen wollten. Ein Zeuge führte dazu aus, dass alle Termine kurzfristig abgesagt worden seien. Am 5. Oktober 2020, so der Zeuge weiter, hätte es dann geheißen, die Bagger stünden am Münchner Flughafen – was aber nicht der Fall gewesen sei.