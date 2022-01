Pleidelsheimer Haushalt 2022 vorgestellt Drei Großprojekte dominieren das Jahr

Gemeinde tätigt Investitionen von rund 12 Millionen Euro

Bürgermeister Ralf Trettner machte im Hinblick auf die drei Mammut-Projekte klar: „Wir wissen dass wir, wenn wir diese drei Maßnahmen abgeschlossen haben, nicht in diesem Tempo weitermachen können, sondern uns wieder ein Stück weit zurücknehmen und erst einmal Geld in die Kassen spülen müssen.“ Insgesamt tätigt die Gemeinde nämlich Investitionen von rund 12 Millionen Euro – unter anderem auch für die Erweiterung des P&M-Parkplatzes an der Autobahn sowie den Bau der Oscar-Paret-Schule in Freiberg.