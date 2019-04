Pleidelsheim Wohnungseinbrüche nehmen zu

Bei 73 Verkehrsunfällen hat es 18 Personenschäden gegeben. Vier Personen wurden schwer verletzt, Todesfälle waren im Jahr 2018 nicht zu bedauern. Allerdings sei bei der polizeilichen Statistik die Autobahn ausgeklammert.

Sigrid Wildermuth (WIR) beklagte den nächtlichen Autolärm durch „Poser“ in der Hauptstraße und berichtete von lautstarken Treffen an der Wiegehalle. Die Frage der Präsenz kommentierte die Polizistin dermaßen: „Wir versuchen, täglich in Pleidelsheim zu sein. Man muss hier nicht verunsichert sein.“

Timo Günther (CDU) erkundigte sich, ob der von der Gemeinde beauftragte private Sicherheitsdienst zu den niedrigen Zahlen an Straftaten beitrage. Diese Dienste seien präventiv tätig. „Die ersticken vielleicht manches im Keim. Prävention ist das A und das O“, meinte Katrin Groß, die aber betonte: „Zur Kriminalitätsbekämpfung sind immer noch wir von der Polizei da.“