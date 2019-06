Pleidelsheim Weiches Wasser kostet 100 000 Euro im Jahr

Die Umkehrosmose würde das Wasser aber nicht nur weicher machen, sondern auch vom Nitrat befreien. Das Spülwasser, etwa zehn Prozent der Wassermenge, wäre damit sehr nitrathaltig, könne aber in den Neckar geleitet werden. „Dazu brauchen wir eine Genehmigung vom Landratsamt, die in der Regel aber erteilt wird“, so Zehender. Im Hochbehälter Spöttelberg gebe es genügend Platz für die Anlage zur Aufbereitung des Wassers, die Leitung zum Neckar müsste noch gebaut werden. Dennoch sei es wirtschaftlicher, die Filtration hier aufzubauen als in der näher am Neckar gelegenen Hälde, weil dort noch ein Gebäude neu erstellt werden müsste.