Pleidelsheim Verletzte bei Auffahrunfall

Pleidelsheim - Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 16.40 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim, ereignet hat. Ein 36-jähriger VW-Fahrer befuhr die Autobahn auf der linken Spur. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens musste ein vorausfahrender 53-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, berichtet die Polizei. Dies bemerkte der 36-Jährige zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der VW des 53-jährigen Fahrers auf einen vorausfahrenden 42-jährigen Daimler-Fahrer aufgeschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden VW-Fahrer, sowie die 30-jährige Beifahrerin des Daimlers leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Dies führte zu mehreren Kilometern Rückstau, berichtet die Polizei.