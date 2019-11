Die Fete ist auf 500 Teilnehmer begrenzt. Aufgrund der Größe der Festhalle ist das auch Vorgabe der Stadt. Die Karten für die Party gingen nahezu komplett im Vorverkauf an den Mann oder an die Frau. Nur ein kleines Restkontingent von 50 Tickets wurde noch direkt an der Abendkasse veräußert. Da der Andrang auch in den vergangenen Jahren so groß war, überlegen die Veranstalter, in Zukunft ganz auf die Abendkasse zu verzichten. Auf die Beine gestellt wird die Halloweenparty in der Spargelgemeinde vom Förderverein des GSV Pleidelsheim. Die Idee entstand aus praktischen Gründen: Der Verein nutzt die Einnahmen zur Unterstützung des Hauptvereins. Bei der Veranstaltung selbst müssen alle Mit­glieder mitanpacken. Lediglich Security und Band sind extern. Zudem bringt sich die Feuerwehr Pleidelsheim ein.