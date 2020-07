Pleidelsheim Unfall auf der Kreisstraße

Der Linienbus soll zu diesem Zeitpunkt den Rollerfahrer bereits zu Hälfte passiert haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 56-jährige Busfahrer während diesem Geschehen nach rechts ausgewichen sein. Dabei berührte er den Motorrollerfahrer, der rechtsseitig in einem angrenzenden Feld schließlich stürzte. Der24-jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt vermutlich am Steuer eines blauen Mitsubishi mit Vaihinger Zulassung (VAI) saß, beendete schlussendlich den Überholvorgang und fuhr in Richtung Mundelsheim davon. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der genaue Unfallhergang derzeit noch unklar ist, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden. Darüber hinaus werden Hinweise zum unbekannten Autofahrer unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 entgegengenommen.