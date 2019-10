Pleidelsheim Stockenden Verkehr zu spät bemerkt

Ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag hatte vier Leichtverletzte zur Folge. Insgesamt waren an der Kollision zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim drei Fahrzeuge beteiligt. Die 26-jährige Fahrerin eines Audi A3 bemerkte gegen 15.17 Uhr zu spät, dass der Verkehr vor ihr stockt. In Folge fuhr sie ihrem Vordermann in seinem VW Caddy auf, der dadurch wiederum auf einen davor fahrenden VW Tiguan aufgeschoben wurde.