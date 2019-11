Pleidelsheim Radfahrer übersehen

Pleidelsheim - Ein 55-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag gegen 15.30 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. An der Einmündung der Benzstraße in die Gottlob-Gussmann-Straße übersah die 60-jährige Fahrerin eines VW des von rechts kommenden Radler und stieß mit ihm zusammen. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Schaden von etwa 1000 Euro, der Schaden am Fahrrad ist noch unklar.